Во Львове вооруженный мужчина в маске ограбил магазин
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 августа. УНН. Во Львове вооруженный злоумышленник ограбил магазин, после его побега в городе был введен план "Сирена". Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"12 августа в полицию поступило сообщение о том, что около 17:00 в один из продуктовых магазинов, расположенный на улице Владимира Великого во Львове, забег мужчина, лицо которого было закрыто балаклавой. Угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, он завладел деньгами из кассы и скрылся", - сообщили в полиции.
Как отмечается, в городе был введен план "Сирена". Полицейские принимают все меры для установления личности и задержания злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации преступления.
Напомним, в Днепропетровской области неизвестные ограбили чету пенсионеров.