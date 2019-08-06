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На Дніпропетровщині невідомі пограбували подружжя пенсіонерів

На Дніпропетровщині невідомі пограбували подружжя пенсіонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У селі Гупалівка Дніпропетровської області невідомі скоїли розбійний напад на подружжя пенсіонерів. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Троє невстановлених чоловіків у масках серед ночі проникли до приватного будинку, в якому мешкає подружжя. Зловмисники, погрожуючи пістолетом, побили та зв’язали пенсіонерів (чоловіка 1938 року народження та його дружину 1941 року народження). Після цього чоловікові на голову одягли поліетиленовий пакет. Врешті грабіжникам вдалося заволодіти грошима на більше 40 тисяч гривень та прикрасами. З награбованим вони втекли з місця скоєння з місця скоєння злочину.

Розпочато розслідування.

Нагадаємо, за розбійний напад на подружжя з Чернівецької області зловмисник отримав довічне ув’язнення.

Українські Національні Новини

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