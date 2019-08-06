В Днепропетровской области неизвестные ограбили супругов-пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В селе Гупаловка Днепропетровской области неизвестные совершили разбойное нападение на супругов-пенсионеров. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Трое неустановленных мужчин в масках ночью проникли в частный дом, в котором живут супруги. Злоумышленники, угрожая пистолетом, избили и связали пенсионеров (мужчину 1938 года рождения и его жену 1941 года). После этого мужчине на голову надели полиэтиленовый пакет. В конце концов грабителям удалось завладеть деньгами на более 40 тысяч гривен и украшениями. С награбленным они скрылись с места совершения с места преступления.
Начато расследование.
Напомним, за разбойное нападение на супругов из Черновицкой области злоумышленник получил пожизненное заключение.