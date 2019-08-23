На Одещині битою побили місцевого депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Подільському районі Одеської області невідомі з битою напали та побили депутата місцевої райради. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловік 1964 року народження, директор одного з місцевих підприємств, став жертвою розбійного нападу. Двоє невстановлених осіб проникли до його помешкання зв’язали його та побили битою. Після чого відкрито забрали гроші і зникли з місця події.
Потерпілий був госпіталізований зі струсом головного мозку, забоями та гематомами.
Розпочато розслідування в рамках кримінального провадження відкритого за ст. 187 КК України (розбій).
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