В Одесской области отец и сын пошли на рыбалку и не вернулись
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 августа. УНН. В Болградском районе продолжаются поиски отца и сына, которые накануне пошли рыбачить. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает УНН.
Выяснено, что накануне мужчина вместе с сыном взяли резиновую лодку и пошли на реку Ялпуг рыбачить. Поздно вечером в полицию обратилась жена и мать пропавших. Женщина сообщила, что ее муж вместе с несовершеннолетним сыном ушли из дома без мобильных телефонов до сих пор домой не вернулись.
"На поиски 57-летнего мужчины и 9-летнего мальчика были ориентированы местные правоохранители и спасатели. Сегодня утром в устье канала вблизи Болграда была найден лодка с вещами разыскиваемых. Сейчас поисковые мероприятия продолжаются. Работники полиции и спасатели прочесывают береговую линию озера, а водолазы - дно озера", - говорится в сообщении.
По состоянию на 11:25 тело мужчины без признаков насильственной смерти найдено.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.
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Напомним, в Житомирской области на озере утонуло двое 10-летних ребят.