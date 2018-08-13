На Одещині батько та син пішли на рибалку і не повернулися
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Болградському районі тривають пошуки батька та сина, які напередодні пішли рибалити. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.
З’ясовано, що напередодні чоловік разом із сином взяли гумовий човен і пішли на річку Ялпуг рибалити. Пізно ввечері до поліції звернулася дружина та мати зниклих. Жінка повідомила, що її чоловік разом із неповнолітнім сином пішли з дому без мобільних телефонів і досі додому не повернулися.
"На пошуки 57-річного чоловіка та 9-річного хлопчика були зорієнтовані місцеві правоохоронці та рятувальники. Сьогодні вранці в гирлі каналу поблизу Болграду було знайдено човен з речами розшукуваних. Наразі пошукові заходи тривають. Працівники поліції та рятувальники прочісують берегову лінію озера, а водолази - дно озера", - йдеться у повідомленні.
Станом на 11:25 тіло чоловіка без ознак насильницької смерті знайдено.
Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.
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Нагадаємо, у Житомирській області на озері потонуло двоє 10-річних хлопців.