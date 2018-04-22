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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области автомобиль сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе

Киев • УНН

 • 10172 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Измаиле в Одесской области водитель автомобиля совершил наезд на двух пешеходов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

В Одесской области автомобиль сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе

"Авария произошла вчера, 21 апреля, около 20:15 на проспекте Мира в районе дома 28. Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на двух девушек-пешеходов 15-ти и 16-ти лет, которые пересекали проезжую часть дороги в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате происшествия девушки получили травмы. Несовершеннолетних доставили в больницу", - отметили в патрульной полиции.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, во Львове произошло ДТП с участием автомобиля Lexus и автобуса ВАЗ. В результате погиб водитель легковушки.

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