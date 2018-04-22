На Одещині автівка збила двох дівчат-підлітків на пішохідному переході
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Ізмаїлі, що в Одеській області, водій автомобіля скоїв наїзд на двох пішоходів. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області.
"Аварія сталася вчора, 21 квітня, близько 20:15 на проспекті Миру в районі будинку 28. Водій автомобіля Toyota скоїв наїзд на двох дівчат-пішоходів 15-ти й 16-ти років, які перетинали проїжджу частину дороги в зоні нерегульованого пішохідного переходу. В результаті події дівчата отримали травми. Неповнолітніх доставили до лікарні", - зазначили у патрульній поліції.
Наразі слідчі з’ясовують всі обставини ДТП.
Нагадаємо, у Львові сталася ДТП за участі автомобіля Lexus та автобусу ВАЗ. Внаслідок цього загинув водій легковика.