В Одесской области 27-летний мужчина убил пожилого из-за ревности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В одном из сел Одесской области 27-летний мужчина убил 62-летнего знакомого из-за ревности. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Младший мужчина пришел к старшему и устроил во дворе рядом с домом, где жил последний, ссору. Причиной стала ревность: 27-летний мужчина заподозрил интерес старшего к своей жене. Между мужчинами возникла драка и ревнивец нанес оппоненту несколько ударов ножом в шею.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Злоумышленник бросив нож пытался скрыться с места преступления, однако был задержан правоохранителями.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).