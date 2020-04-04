На Одещині 27-річний чоловік вбив старшого через ревнощі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В одному з сіл Одеської області 27-річний чоловік вбив 62-річного знайомого через ревнощі. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Молодший чоловік прийшов до старшого та влаштував на подвір’ї поряд з будинком, де мешкав останній, сварку. Причиною стали ревнощі: 27-річний чоловік запідозрив інтерес старшого до своєї дружини. Між чоловіками виникла бійка і ревнивець наніс опоненту кілька ударів ножем в шию.
Потерпілий від отриманих травм помер на місці. Зловмисник кинувши ніж намагався втекти з місця події, однак був затриманий правоохоронцями.
Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).