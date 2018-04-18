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В Одесской области 11-летнюю девочку ударило током на крыше поезда

Киев • УНН

 • 10767 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Одесской области в больницу попала 11-летняя девочка, которая получила ожоги от удара током, забравшись на крышу товарного поезда. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.

В Одесской области 11-летнюю девочку ударило током на крыше поезда

"Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлена 11-летняя девочка с ожогами от удара электрическим током", - отметили в полиции.

Установлено, что ребенок получил повреждения, забравшись на крышу товарного поезда.

Сейчас ребенок госпитализирован. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.272 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в городе Славута Хмельницкой области подростка ударило электрическим током из-за шалостей на железной дороге.

Украинские Национальные Новости

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