На Одещині 11-річну дівчинку вразило струмом на даху потяга
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Одеській області до лікарні потрапила 11-річна дівчинка, яка отримала опіки від удару струмом, видершись на дах товарного потягу. Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області, передає УНН.
"Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлено 11-річну дівчинку з опіками від удару електричним струмом", - зазначили в поліції.
Встановлено, що дитина отримала ушкодження, видершись на дах товарного потягу.
Наразі дитину госпіталізували. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.272 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у місті Славута Хмельницької області підлітка вразило електричним струмом через пустощі на залізниці.