На объездной Житомира произошло ДТП, движение на трассе Киев - Чоп перекрыли

Детали

"В связи с дорожно-транспортным происшествием без пострадавших, которое произошло на автодороге Киев - Чоп (объездная дорога Житомира), вблизи села Вересы, Житомирской области, движение транспорта в обоих направлениях перекрыто. Движение транспортных средств организовано через город Житомир", - сообщили правоохранители.

Патрульные, как указано, обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения.

Водителей призвали поанировать маршрут своей поездки с учетом этой информации.

Напомним

На днях в масштабном ДТП на международной трассе под Киевом столкнулись 10 транспортных средств.