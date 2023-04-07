На объездной Житомира произошло ДТП, движение на трассе Киев - Чоп перекрыли
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Житомирской области из-за ДТП вблизи села Вересы перекрыли движение транспорта на автодороге Киев - Чоп, сообщает УНН со ссылкой на данные Департамента патрульной полиции НП Украины.
Детали
"В связи с дорожно-транспортным происшествием без пострадавших, которое произошло на автодороге Киев - Чоп (объездная дорога Житомира), вблизи села Вересы, Житомирской области, движение транспорта в обоих направлениях перекрыто. Движение транспортных средств организовано через город Житомир", - сообщили правоохранители.
Патрульные, как указано, обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения.
Водителей призвали поанировать маршрут своей поездки с учетом этой информации.
Напомним
На днях в масштабном ДТП на международной трассе под Киевом столкнулись 10 транспортных средств.