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На объездной Житомира произошло ДТП, движение на трассе Киев - Чоп перекрыли

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Житомирской области из-за ДТП вблизи села Вересы перекрыли движение транспорта на автодороге Киев - Чоп, сообщает УНН со ссылкой на данные Департамента патрульной полиции НП Украины.

Детали

"В связи с дорожно-транспортным происшествием без пострадавших, которое произошло на автодороге Киев - Чоп (объездная дорога Житомира), вблизи села Вересы, Житомирской области, движение транспорта в обоих направлениях перекрыто. Движение транспортных средств организовано через город Житомир", - сообщили правоохранители.

Патрульные, как указано, обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения.

Водителей призвали поанировать маршрут своей поездки с учетом этой информации.

Напомним

На днях в масштабном ДТП на международной трассе под Киевом столкнулись 10 транспортных средств.

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