На об'їзній Житомира сталася ДТП, рух на трасі Київ - Чоп перекрили
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Житомирській області через ДТП поблизу села Вереси перекрили рух транспорту на автодорозі Київ - Чоп, повідомляє УНН з посиланням на дані Департаменту патрульної поліції НП України.
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"У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою без потерпілих, що сталась на автодорозі Київ - Чоп (об'їзна дорога Житомира), поблизу села Вереси, Житомирської області, рух транспорту в обох напрямках перекритий. Рух транспортних засобів організовано через місто Житомир", - повідомили правоохоронці.
Патрульні, як вказано, забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.
Водіїв закликали поанувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.
Нагадаємо
Днями у масштабній ДТП на міжнародній трасі під Києвом зіткнулися 10 транспортних засобів.