На Оболонском проспекте и ул. Героев Днепра в Киеве ограничат движение транспорта

"С 28 апреля по 7 июля и с 8 июля до 15 сентября в связи со строительными работами на пересечении просп. Оболонского и ул. Героев Днепра в Оболонском районе будет временно ограничено и запрещено движение транспортных средств. Подписано соответствующее распоряжение КГГА", - говорится в сообщении.

Так, с 28 до 7 июля будет запрещено движение транспортных средств на следующих участках:

• на просп. Оболонском - на круговой развязке в пределах пересечения с ул. Героев Днепра в направлении движения к ул. Героев Сталинграда;

• на ул. Героев Днепра - на круговой развязке в пределах пересечения с просп. Оболонским в направлении движения к ул. Маршала Тимошенко, организовав движение транспортных средств по ул. Героев Днепра - на круговой развязке в пределах пересечения с просп. Оболонским в направлении движения к ул. Героев Сталинграда за счет второй и третьей существующих полос в направлении ул. Богатырской.

Также в этот период будет ограничено движение транспорта:

• на ул. Героев Днепра - на круговой развязке в пределах пересечения с просп. Оболонским в направлении движения к ул. Богатырской во второй и третьей полосах движения;

• на ул. Оболонском - на круговой развязке в пределах пересечения с ул. Героев Днепра в направлении движения к ул. Богатырской во второй и третьей полосах движения.

Кроме того, согласно распоряжению, временно, с 8 июля по 15 сентября, в связи со строительными работами на пересечении Оболонского проспекта и ул. Героев Днепра в Оболонском районе Киева будет запрещено движение на следующих участках:

• на ул. Оболонском - на круговой развязке в пределах пересечения с ул. Героев Днепра в направлении движения к ул. Богатырской, организовав движение транспортных средств нечетной стороной просп. Оболонского для разворота в направлении движения на ул. Оболонском парной стороной до ул. Северной за счет существующей полосы движения на круговой развязке в пределах пересечения с ул. Героев Днепра;

• на ул. Героев Днепра - на круговой развязке в пределах пересечения с просп. Оболонским в направлении движения к ул. Северной, организовав движение транспортных средств по ул. Героев Днепра на круговой развязке в пределах пересечения с просп. Оболонским в направлении движения к ул. Богатырской за счет второй и третьей существующих полос движения в направлении ул. Героев Сталинграда.

Также в этот период будет ограничено движение транспортных средств по ул. Героев Днепра на круговой развязке в пределах пересечения с просп. Оболонским в направлении движения к ул. Героев Сталинграда во второй и третьей полосах движения.

Как сообщал УНН 28 апреля, движение транспорта через пути на просп. Палладина в Киеве будет ограничено.