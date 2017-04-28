На Оболонському проспекті та вул. Героїв Дніпра у Києві обмежать рух транспорту

"Із 28 квітня до 7 липня та з 8 липня до 15 вересня у зв’язку з будівельними роботами на перетині просп. Оболонського та вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі буде тимчасово обмежено та заборонено рух транспортних засобів. Підписане відповідне розпорядження КМДА", - йдеться у повідомленні.

Так, з 28 до 7 липня буде заборонено рух транспортних засобів на таких ділянках:

•на просп. Оболонському – на круговій розв’язці в межах перетину з вул. Героїв Дніпра у напрямку руху до просп. Героїв Сталінграда;

•на вул. Героїв Дніпра – на круговій розв’язці в межах перетину з просп. Оболонським у напрямку руху до вул. Маршала Тимошенка, організувавши рух транспортних засобів на вул. Героїв Дніпра – на круговій розв’язці в межах перетину з просп. Оболонським у напрямку руху до просп. Героїв Сталінграда за рахунок другої і третьої існуючих смуг у напрямку вул. Богатирської.

Також у цей період буде обмежено рух транспорту:

•на вул. Героїв Дніпра – на круговій розв’язці в межах перетину з просп. Оболонським у напрямку руху до вул. Богатирської у другій і третій смугах руху;

•на просп. Оболонському – на круговій розв’язці в межах перетину з вул. Героїв Дніпра у напрямку руху до вул. Богатирської у другій та третій смугах руху.

Окрім того, відповідно до розпорядження, тимчасово, з 8 липня до 15 вересня, у зв’язку з будівельними роботами на перетині Оболонського проспекту та вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва буде заборонено рух на таких ділянках:

•на просп. Оболонському – на круговій розв’язці в межах перетину з вул. Героїв Дніпра у напрямку руху до вул. Богатирської, організувавши рух транспортних засобів непарною стороною просп. Оболонського для розвороту у напрямку руху на просп. Оболонському парною стороною до вул. Північної за рахунок існуючої смуги руху на круговій розв’язці в межах перетину з вул. Героїв Дніпра;

•на вул. Героїв Дніпра – на круговій розв’язці в межах перетину з просп. Оболонським у напрямку руху до вул. Північної, організувавши рух транспортних засобів на вул. Героїв Дніпра на круговій розв’язці в межах перетину з просп. Оболонським у напрямку руху до вул. Богатирської за рахунок другої і третьої існуючих смуг руху у напрямку вул. Героїв Сталінграда.

Також у цей період буде обмежено рух транспортних засобів на вул. Героїв Дніпра на круговій розв’язці в межах перетину з просп. Оболонським у напрямку руху до вул. Героїв Сталінграда у другій та третій смугах руху.

Як повідомляв УНН 28 квітня, рух транспорту через колії на просп. Палладіна у Києві буде обмежено.