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На учете в украинских тюрьмах находится около 2,5 тыс. больных ВИЧ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В филиалах государственных учреждений "Центр охраны здоровья" Государственной уголовно-исполнительной службы на учете состоят 2470 человек, страдающих ВИЧ-инфекцией/СПИДом. Об этом рассказал УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"В июне текущего года на лечении в филиалах ГУ "ЦОЗ ГУВС Украины" находилось 1401 больных активной формой туберкулеза и 2470 лиц, страдающих ВИЧ-инфекцией/СПИДом. Все больные обеспечены непрерывным лечением противотуберкулезными и антиретровирусными лекарственными средствами", - рассказал он .

Чернышев отметил, что при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в учреждениях исполнения наказаний ГУВС потребность обеспечения лекарственными средствами для лечения больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией/СПИДом лиц, взятых под стражу и осужденных составляет 100%.

Заместитель министра также сообщил, что на начало июля на заместительной поддерживающей терапии находилось 12 человек, взятых под стражу. Он уточнил, что заместительная терапия предоставляется только в следственных изоляторах и исправительных центрах пенитенциарной службы.

Кроме того, Чернышев сообщил, что на сегодня в филиалах "Центра охраны здоровья" пенитенциарной службы в соответствии с графиком принимаются на работу медработники.

"В общем, уже укомплектован 514 должностей, на которых фактически работает 560 физических лиц. Назначены руководители филиалов ГУ "ЦОЗ ДКВС Украины" практически во всех областях", - сказал он.

Также, по его словам, идет работа по внесению изменений в нормативно-правовые акты, которыми регламентировано оказания медицинской помощи осужденным и лицам, взятым под стражу. В настоящее время проекты указанных нормативно-правовых актов находятся на согласовании в профильных министерствах и ведомствах.

Как сообщал УНН, около 35 тыс. заключенным с ВИЧ, туберкулезом и гепатитом помогут за счет США.

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