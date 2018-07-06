На обліку в українських в’язницях перебуває близько 2,5 тис. хворих на ВІЛ

"У червні поточного року на лікуванні у філіях ДУ "ЦОЗ ДКВС України" перебувало 1401 хворих на активну форму туберкульозу та 2470 осіб, які хворіють на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Всі хворі забезпечені безперервним лікуванням протитуберкульозними та антиретровірусними лікарськими засобами", - розповів він.

Чернишов зазначив, що за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в установах виконання покарань ДКВС потреба забезпечення лікарськими засобами для лікування хворих на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, узятих під варту та засуджених становить 100%.

Заступник міністра також поінформував, що на початок липня на замісній підтримувальній терапії перебувало 12 осіб, узятих під варту. Він уточнив, що замісна терапія надається лише у слідчих ізоляторах та виправних центрах пенітенціарної служби.

Крім того, Чернишов повідомив, що на сьогодні у філіях "Центру охорони здоров’я" пенітенціарної служби відповідно до графіка приймаються на роботу медпрацівники.

"Загалом, вже укомплектовано 514 посад, на яких фактично працює 560 фізичних осіб. Призначено керівників філій ДУ "ЦОЗ ДКВС України" практично в усіх областях", - сказав він.

Також, за його словами, триває робота з внесення змін до нормативно-правових актів, якими регламентовано надання медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту. На даний час проекти зазначених нормативно-правових актів перебувають на погодженні в профільних міністерствах та відомствах.

Як повідомляв УНН, близько 35 тис. ув'язненим з ВІЛ, туберкульозом і гепатитом допоможуть за кошти США.