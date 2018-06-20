Близько 35 тис. ув'язнених з ВІЛ, туберкульозом і гепатитом допоможуть за кошти США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Близько 35 тисяч засуджених та правопорушників відтепер зможуть отримати комплексну допомогу з лікування ВІЛ, туберкульозу і вірусного гепатиту С завдяки фінансуванню зі США. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.
"Завдяки фінансуванню надзвичайної ініціативи президента США із надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) та агентства США з міжнародного розвитку (USAID) діяльність проекту охопить 35 тисяч ув’язнених у 81 установі (центрах досудового ув'язнення, в'язницях та центрах пробації) в одинадцяти областях України: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській, а також у місті Києві та підконтрольних Уряду України територіях Донецької області", - розповів посадовець.
Чернишов зазначив, що в Миколаєві, Одесі, Херсоні та Маріуполі вже успішно функціонують чотири консультативні кабінети для правопорушників.
Він наголосив, що показники захворюваності на ВІЛ, туберкульоз та вірусний гепатит С в Україні є одними з найвищих в Європі.
Зокрема, підкреслив посадовець, поширеність ВІЛ, туберкульозу та вірусного гепатиту С серед осіб, які перебувають або відбули покарання у місцях позбавлення волі, є втричі вищою, ніж серед загального населення України.
Нагадаємо, торік медичне видання The Lancet повідомило, що в українських тюрмах 60% ув’язнених хворіють на гепатит С, 20% - на ВІЛ.