Около 35 тыс. заключенных с ВИЧ, туберкулезом и гепатитом помогут за счет США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Около 35 тысяч осужденных и правонарушителей отныне смогут получить комплексную помощь по лечению ВИЧ, туберкулеза и вирусного гепатита С благодаря финансированию из США. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
"Благодаря финансированию чрезвычайной инициативы президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИД (PEPFAR) и агентства США по международному развитию (USAID) деятельность проекта охватит 35 тысяч заключенных в 81 учреждении (центрах предварительного заключения, тюрьмах и центрах пробации) в одиннадцати областях Украины: Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской, а также в Киеве и подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой области", - рассказал чиновник.
Чернышов отметил, что в Николаеве, Одессе, Херсоне и Мариуполе уже успешно функционируют четыре консультативных кабинета для правонарушителей.
Он отметил, что показатели заболеваемости ВИЧ, туберкулез и вирусный гепатит С в Украине являются одними из самых высоких в Европе.
В частности, подчеркнул чиновник, распространенность ВИЧ, туберкулеза и вирусного гепатита С среди лиц, находящихся или отбывших наказание в местах лишения свободы, в три раза выше, чем среди общего населения Украины.
Напомним, в прошлом году медицинское издание The Lancet сообщило, что в украинских тюрьмах 60% заключенных болеют гепатитом С, 20% - ВИЧ.