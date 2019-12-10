На нормандском саммите решили включить формулу Штайнмайера в украинское законодательство

"Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе. Они считают необходимым инкорпорировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство согласно версии, в согласованных Н4 и трехсторонних контактной группой", говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подробно разъяснил, что предполагает формула Штайнмайера.