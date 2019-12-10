На нормандському саміті вирішили інкорпорувати формулу Штайнмайєра в українське законодавство
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Учасники зустрічі в нормандському форматі, яка відбулася у Парижі 9 грудня, за результатами переговорів вважають за необхідне інкорпорувати формулу Штайнмайєра в українське законодавство згідно з версією, узгодженою нормандською четвіркою та тристоронньою контактною групою. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення Нормандського саміту, опубліковане Офісом Президента України.
"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей — як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року — з метою забезпечення його функціонування на постійній основі. Вони вважають за необхідне інкорпорувати формулу Штайнмайєра в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський детально роз'яснив, що передбачає формула Штайнмайєра.