На нормандському саміті вирішили інкорпорувати формулу Штайнмайєра в українське законодавство

"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей — як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року — з метою забезпечення його функціонування на постійній основі. Вони вважають за необхідне інкорпорувати формулу Штайнмайєра в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський детально роз'яснив, що передбачає формула Штайнмайєра.