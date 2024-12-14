На Николаевщине вражеский дрон атаковал авто «Укрпочты» в Николаевской области
Киев • УНН
Российские военные атаковали FPV-дроном автомобиль «Укрпочты» в Куцурубской общине. Водитель получил ранения и находится в тяжелом состоянии в больнице.
В Николаевский области оккупанты атаковали автомобиль "Укрпочты" с помощью дрона. Водитель авто получил ранения. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
"Днем россияне с применением FPV-дрона обстреляли Куцурубскую громаду Николаевского района. Попали в служебный автомобиль "Укрпочты", - говорится в заметке Кима.
Руководитель ОВА сообщил, что ранен водитель, его госпитализировали. Сейчас состояние пострадавшего тяжелое, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
россияне нанесли удар дроном в Николаевской области во время раздачи гуманитарной помощи, 5 раненых - ОВА25 нояб. 2024, 11:32 • 15833 просмотра