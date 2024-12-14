На Николаевщине вражеский дрон атаковал авто «Укрпочты» в Николаевской области

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Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
14:29 • 35047 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

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Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
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Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

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Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
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Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

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Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
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Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

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"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
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"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

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Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
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Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

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На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
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Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
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На Николаевщине вражеский дрон атаковал авто «Укрпочты» в Николаевской области

На Николаевщине вражеский дрон атаковал авто «Укрпочты» в Николаевской области

Киев  •  УНН

 • 2748 просмотра

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Российские военные атаковали FPV-дроном автомобиль «Укрпочты» в Куцурубской общине. Водитель получил ранения и находится в тяжелом состоянии в больнице.

В Николаевский области оккупанты атаковали автомобиль "Укрпочты" с помощью дрона. Водитель авто получил ранения. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

"Днем россияне с применением FPV-дрона обстреляли Куцурубскую громаду Николаевского района. Попали в служебный автомобиль "Укрпочты", - говорится в заметке Кима.

Руководитель ОВА сообщил, что ранен водитель, его госпитализировали. Сейчас состояние пострадавшего тяжелое, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

россияне нанесли удар дроном в Николаевской области во время раздачи гуманитарной помощи, 5 раненых - ОВА25 нояб. 2024, 11:32 • 15833 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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nikolaevНиколаев