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В Николаевской области руководителя больницы заподозрили в нанесении ущерба бюджету на сумму более 15 млн грн

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Больница получала средства НСЗУ за услуги без необходимого оборудования и специалистов. Ущерб государственному бюджету превысил 15 млн грн.

В Николаевской области руководителя больницы заподозрили в нанесении ущерба бюджету на сумму более 15 млн грн

В Николаевской области руководителю одной из больниц сообщили о подозрении в служебной халатности. По данным следствия, медучреждение получало бюджетные средства за медицинские услуги, для оказания которых не имело необходимого оборудования и специалистов. Сумма ущерба для государственного бюджета превысила 15 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры руководителю одной из больниц Николаевской области сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) 

– говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2023–2025 годов больница заключила с Национальной службой здоровья Украины ряд договоров в рамках Программы медицинских гарантий. Они предусматривали финансирование различных видов медицинской помощи взрослым и детям. Вместе с тем, по данным следствия, медицинское учреждение не имело необходимого оборудования и соответствующих специалистов для проведения таких процедур.

Однако в электронную систему здравоохранения вносились сведения об оказании медицинских услуг, которые фактически не могли быть предоставлены учреждением в заявленном объеме и в соответствии с установленными условиями. На основании таких сведений Национальная служба здоровья Украины перечислила медицинскому учреждению бюджетные средства за услуги, оказание которых надлежащим образом не было обеспечено 

– говорится в сообщении.

В результате вследствие ненадлежащего исполнения руководителем больницы своих служебных обязанностей государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 15 млн грн.

Напомним

Сотрудники больниц Винницкой, Житомирской и Сумской областей завышали цены на оборудование через ФЛП. Ущерб бюджету из-за коррупционной схемы превысил 5,6 млн грн. 

Антонина Туманова

ЗдоровьеКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Николаевская область