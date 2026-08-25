На Миколаївщині керівника лікарні запідозрили у збитках для бюджету на понад 15 млн грн

На Миколаївщині керівнику однієї з лікарень повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, медзаклад отримував бюджетні кошти за медичні послуги, для надання яких не мав необхідного обладнання та фахівців. Сума збитків для державного бюджету перевищила 15 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури керівнику однієї з лікарень Миколаївської області повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) – йдеться у дописі.

За даними слідства, упродовж 2023-2025 років лікарня уклала із Національною службою здоров’я України низку договорів у межах Програми медичних гарантій. Вони передбачали фінансування різних видів медичної допомоги дорослим і дітям. Водночас, за даними слідства, медичний заклад не мав необхідного обладнання та відповідних фахівців для проведення таких процедур.

Проте, до електронної системи охорони здоров’я вносилися відомості про надання медичних послуг, які фактично не могли бути надані закладом у заявленому обсязі та відповідно до визначених умов. На підставі таких відомостей Національна служба здоров’я України перерахувала медичному закладу бюджетні кошти за послуги, надання яких належним чином не було забезпечено – йдеться у дописі.

У результаті, внаслідок неналежного виконання керівником лікарні своїх службових обов’язків державному бюджету завдано збитків на суму понад 15 млн грн.

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