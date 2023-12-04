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На Николаевщине обломки "шахеда" повредили агропредприятие и линию электропередач

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 07:33  •  12201 просмотра

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Силы противовоздушной обороны в Николаевской области сбили шесть вражеских беспилотников, обломки которых повредили сельскохозяйственное здание и линию электропередач, но обошлось без жертв.

В Николаевской области в ночь на 4 декабря силы противовоздушной обороны на 4 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили шесть вражеских БпЛА "Shahed-131/136". Обломки дрона повредили здание агропредприятия и линию электропередач в Баштанском районе, обошлось без пострадавших. Об этом  сообщил в понедельник председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Ночью, с 3 на 4 декабря, силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено шесть вражеских БпЛА "Shahed-131/136"

- сообщил Ким в Telegram.

По словам главы ОВА, в Баштанском районе есть повреждения.

Сегодня ночью, в результате сбития БпЛА типа "Shahed-131/136" обломками повреждено здание агропредприятия и линия электропередач. Пострадавших нет

- отметил Ким.

В Николаевском районе, по его словам, вчера, 3 декабря, в 16:01, 16:12 и сегодня ночью, 4 декабря, в 00:58 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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