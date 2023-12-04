На Николаевщине обломки "шахеда" повредили агропредприятие и линию электропередач
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны в Николаевской области сбили шесть вражеских беспилотников, обломки которых повредили сельскохозяйственное здание и линию электропередач, но обошлось без жертв.
В Николаевской области в ночь на 4 декабря силы противовоздушной обороны на 4 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили шесть вражеских БпЛА "Shahed-131/136". Обломки дрона повредили здание агропредприятия и линию электропередач в Баштанском районе, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил в понедельник председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Ночью, с 3 на 4 декабря, силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено шесть вражеских БпЛА "Shahed-131/136"
По словам главы ОВА, в Баштанском районе есть повреждения.
Сегодня ночью, в результате сбития БпЛА типа "Shahed-131/136" обломками повреждено здание агропредприятия и линия электропередач. Пострадавших нет
В Николаевском районе, по его словам, вчера, 3 декабря, в 16:01, 16:12 и сегодня ночью, 4 декабря, в 00:58 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
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На Николаевщине обломки "шахеда" повредили агропредприятие и линию электропередач
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