На приближение к графику пока не рассчитываем: в Киеве сегодня без света осталось более 1 млн пользователей - Yasno

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Состояние системы в Киеве практически не изменилось. За день отключался почти весь город, около 1,1 млн пользователей. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в своем Facebook, передает УНН.

Цитата

"К сожалению, состояние системы в Киеве практически не изменилось. За день отключался почти весь город, около 1,1 млн пользователей. На приближение к графику пока даже не рассчитываем", - сообщил Коваленко.

Детали

По его словам, по факту сейчас имеем мощность на 50% меньше необходимой. С которой нужно заживить критическую инфраструктуру.

Вместе с тем гендиректор Yasno отметил, что свет стабильно подается на критическую инфраструктуру, город в основном с водой и отоплением. В то же время диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели поставки хотя бы на короткое время, но есть ряд домов, которые не включались со вчерашнего утра.

Добавим

В Днепре все более или менее стабильно - стараются максимально приблизиться к графикам. Коваленко также анонсировал хорошие новости.

"Ремонтные работы продолжаются. Но если вы до сих пор не утеплились и не просмотрели список вещей, которые вам нужны, чтобы спокойно прожить длительные отключения - сейчас самое время позаботиться об этом", - резюмировал Коваленко.

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