На наближення до графіку поки не розраховуємо: у Києві сьогодні без світла залишилось понад 1 млн користувачів - Yasno
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Стан системи у Києві практично не змінився. За день відключалося майже все місто, близько 1,1 млн користувачів. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.
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"На жаль, стан системи у Києві практично не змінився. За день відключалося майже все місто, близько 1,1 млн користувачів. На наближення до графіку поки навіть не розраховуємо", - повідомив Коваленко.
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За його словами, по факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба заживити критичну інфраструктуру.
Разом з тим, гендиректор Yasno зазначив, що світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, місто здебільшого з водою та опаленням. Водночас диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча би на короткий час, але є низка будинків, які не включалися від учорашнього ранку.
Додамо
У Дніпрі все більш-менш стабільно - намагаються максимально наблизитися до графіків. Коваленко також анонсував гарні новини.
"Ремонтні роботи тривають. Та якщо ви досі не утеплилися і не переглянули список речей, які вам потрібні, аби спокійно прожити тривалі відключення - зараз саме час про це подбати", - резюмував Коваленко.