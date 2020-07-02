На мостах в Киеве образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Елены Телиги, Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской и Борщаговской.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на проспекте Любомира Гузара.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережным шоссе, Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Вадима Гетьмана, Васильковской и на бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Петра Григоренко, Освободителей, Соборности на бульваре Перова.
На Южном, Дарницком мостах и мостах Патона и Метро движение затруднено в направлении правого берега. На Северном мосту движение затруднено в обе стороны.
Напомним, на 2 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/долл.