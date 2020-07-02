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На мостах в Киеве образовались пробки

На мостах в Киеве образовались пробки

Киев  •  УНН

 • 15182 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Елены Телиги, Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской и Борщаговской.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на проспекте Любомира Гузара.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережным шоссе, Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Вадима Гетьмана, Васильковской и на бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Петра Григоренко, Освободителей, Соборности на бульваре Перова.

На Южном, Дарницком мостах и мостах Патона и Метро движение затруднено в направлении правого берега. На Северном мосту движение затруднено в обе стороны.

Напомним, на 2 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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