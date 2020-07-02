Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,77 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.770000 грн за долар;

29.997100 грн за євро;

0.376440 грн за російський рубль;

33.173400 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 1 липня курс усіх вказаних валют зріс.

Як повідомляв УНН, пізно ввечері 1 липня глава Національного банку України Яків Смолій подав президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”.