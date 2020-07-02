Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,77 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. На 2 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,77 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.770000 грн за долар;
29.997100 грн за євро;
0.376440 грн за російський рубль;
33.173400 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 1 липня курс усіх вказаних валют зріс.
Як повідомляв УНН, пізно ввечері 1 липня глава Національного банку України Яків Смолій подав президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”.