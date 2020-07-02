Официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На 2 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.770000 грн за доллар;
29.997100 грн за евро;
0.376440 грн за российский рубль;
33.173400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 июля курс всех указанных валют вырос.
Как сообщал УНН, поздно вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематическое политическое давление".