На мостах у Києві утворилися затори

ukru
Ексклюзив
08:24 • 61164 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 106254 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 109021 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 168122 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 139762 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147579 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148697 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129356 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183301 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126322 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 36288 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 127151 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 113369 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 113600 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 101697 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 61151 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 106248 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 109017 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 101697 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 134145 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105799 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106330 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123932 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140389 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138347 перегляди
Актуальне
На мостах у Києві утворилися затори

На мостах у Києві утворилися затори

Київ • УНН

 • 15189 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Олени Теліги, Степана Бандери, Валерія Лобановського, на вулицях Жилянській та Борщагівській.

Також водіям варто врахувати перекритий рух на проспекті Любомира Гузара.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережним шосе, Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, Вадима Гетьмана, Васильківською та на бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Петра Григоренка, Визволителів, Соборності на бульварі Перова.

На Південному, Дарницькому мостах та мостах Патона та Метро рух ускладнено в напрямку правого берега. На Північному мосту рух ускладнений в обидві сторони.

Нагадаємо, на 2 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,77 грн/дол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32