На мостах у Києві утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Олени Теліги, Степана Бандери, Валерія Лобановського, на вулицях Жилянській та Борщагівській.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на проспекті Любомира Гузара.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережним шосе, Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, Вадима Гетьмана, Васильківською та на бульварі Тараса Шевченка.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Петра Григоренка, Визволителів, Соборності на бульварі Перова.
На Південному, Дарницькому мостах та мостах Патона та Метро рух ускладнено в напрямку правого берега. На Північному мосту рух ускладнений в обидві сторони.
Нагадаємо, на 2 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,77 грн/дол.