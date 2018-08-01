На момент ДТП Зайцева была в состоянии наркотического опьянения – Супрун

"Елена Зайцева, которая была за рулем авто, которое наехало на толпу людей на пешеходном переходе в Харькове, на время ДТП была в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердил Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерство здравоохранения Украины. Суд приобщил заключение Центра к материалам дела", - написала Супрун.

Отмечено, что центр Минздрав подготовил этот вывод на обращение адвоката пострадавших.

"За три месяца рассмотрения дела в суде так и не удалось получить исчерпывающий ответ на вопрос - принимала Зайцева наркотики, когда села за руль и произошла авария. Врач-нарколог, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов и руководила отбором необходимых биологических образцов, исчезла. Врач-лаборант, который анализировал биологические образцы, в зале суда не смог предоставить однозначного ответа на вопрос о наличии наркотиков в организме Зайцевой", - написала и.о. министра здравоохранения.

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Напомним, что во время судебного заседания по делу о смертельное ДТП суд приобщил к материалам дела ответ МОЗ о состоянии Зайцевой на момент автокатастрофы.

Как сообщал УНН, резонансное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября прошлого года. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.