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На момент ДТП Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння – Супрун

На момент ДТП Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння – Супрун

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. На момент ДТП на вулиці Сумській у Харкові, внаслідок якої загинули шестеро людей, обвинувачена водійка автомобіля Lexus Олена Зайцева перебувала у стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в Facebook, передає УНН.

"Олена Зайцева, яка була за кермом авто, що наїхало на натовп людей на пішохідному переході в Харкові, на час ДТП була в стані наркотичного сп’яніння. Це підтвердив Центр психічного здоров'я та моніторингу наркотиків і алкоголю Міністерство охорони здоров'я України. Суд долучив висновок Центру до матеріалів справи", - написала Супрун.

Зазначено, що центр МОЗ підготував цей висновок на звернення адвоката постраждалих.

"За місяці розгляду справи в суді так і не вдалося отримати вичерпної відповіді на запитання - чи вживала Зайцева наркотики, коли сіла за кермо і сталася аварія. Лікар-нарколог, яка оглядала Зайцеву після наїзду на пішоходів та керувала відбором необхідних біологічних зразків, зникла. Лікар-лаборант, який аналізував біологічні зразки, у залі суду не зміг надати однозначної відповіді на запитання про наявність наркотиків в організмі Зайцевої", - написала в.о. міністра охорони здоров'я.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лікар-нарколог, яка проводила експертизу Зайцевої, звільнилася за сімейними обставинами 

Нагадаємо, що під час судового засідання у справі про смертельну ДТП суд долучив до матеріалів справи відповідь МОЗ щодо стану Зайцевої на момент автокатастрофы. 

Як повідомляв УНН, резонансна ДТП у центрі Харкова сталася 18 жовтня минулого року. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули шестеро осіб. 

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