На модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный" выделили 91 млн грн

Согласно распоряжению, всего на бюджетную программу развития вооружения и военной техники ВСУ на 2017 год будет направлено 6,47 млрд. грн.

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В частности, согласно приложению к документу, на закупку и модернизацию вооружения и военной техники направят 5,617 млрд. грн, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - 520,5 млн. грн, создание Единой автоматизированной системы управления ВСУ - 242,2 млн. грн.

Кроме того, на ремонт и модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный" выделили 91 млн грн.

Напомним, украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" в июле прошлого года провел совместные тренировки с кораблями стран НАТО .