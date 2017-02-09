На модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный" выделили 91 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил распределение средств по бюджетной программе развития вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины, согласно которому на ремонт и модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный" направят 91 млн грн. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 8 февраля 2017 №81-р, передает УНН.
Согласно распоряжению, всего на бюджетную программу развития вооружения и военной техники ВСУ на 2017 год будет направлено 6,47 млрд. грн.
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В частности, согласно приложению к документу, на закупку и модернизацию вооружения и военной техники направят 5,617 млрд. грн, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - 520,5 млн. грн, создание Единой автоматизированной системы управления ВСУ - 242,2 млн. грн.
Кроме того, на ремонт и модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный" выделили 91 млн грн.
Напомним, украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" в июле прошлого года провел совместные тренировки с кораблями стран НАТО .