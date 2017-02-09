На модернізацію фрегата "Гетьман Сагайдачний" виділили 91 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив розподіл коштів за бюджетною програмою розвитку озброєння та військової техніки Збройних сил України, відповідно до якого на ремонт та модернізацію фрегата “Гетьман Сагайдачний” спрямують 91 млн грн. Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 8 лютого 2017 року №81-р, передає УНН.
Згідно з розпорядженням, всього на бюджетну програму розвитку озброєння та військової техніки ЗСУ на 2017 рік буде спрямовано 6,47 млрд грн.
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Зокрема, згідно з додатком до документа, на закупівлю і модернізацію озброєння та військової техніки направлять 5,617 млрд грн, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт — 520,5 млн грн, створення Єдиної автоматизованої системи управління ЗСУ - 242,2 млн грн.
Крім того, на ремонт та модернізацію фрегата “Гетьман Сагайдачний” виділили 91 млн грн.
Нагадаємо, український фрегат “Гетьман Сагайдачний” у липні минулого року провів спільні тренування з кораблями країн НАТО.