На таможне предотвратили ввоз в Украину российских цельнокатаных колес стоимостью 33 тыс. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Киевская таможня Гостаможслужбы предотвратила ввоз в Украину 20 тонн колес цельнокатаных к подвижному составу, которые произведены на металлургическом заводе в России, подпадающего под экономические и другие ограничительные санкции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.
"20 тонн колес цельнокатаных к подвижному составу, общей стоимостью 33 тысячи евро импортировались киевским предприятием согласно контракту, заключенному с компанией в Литве. Оттуда же товар и поступил в Украину и был заявлен к таможенному оформлению в Киевской таможне Гостаможслужбы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время таможенного оформления сработали риски относительно предприятия-изготовителя.
"При проведении таможенного досмотра таможенники выяснили, что указанные колеса изготовлены на металлургическом заводе в Нижегородской области РФ, что подтверждалось как имеющейся маркировкой, так и предоставленными для таможенного оформления документами", - отмечается в сообщении.
Так, в соответствии с Решением СНБОУ к указанному заводу-изготовителю применяются экономические и другие ограничительные санкции, в частности полное прекращение транзита ресурсов и перевозок по территории Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств в течение трех лет.
"На этом основании Киевской таможней Гостаможслужбы импортеру отказано в таможенном оформлении груза. Согласно Таможенному кодексу Украины, указанный товар должен быть заявлен в таможенный режим реэкспорта и вывезен с таможенной территории Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, Киевское предприятие пыталось ввезти в Украину два российских трактора стоимостью 6,5 млн грн, которые относятся к запрещенной категории ввоза российских товаров.