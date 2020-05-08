На митниці викрили оборудку з російськими тракторами на суму 6,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Київське підприємство намагалося завезти в Україну два російські трактори вартістю 6,5 млн грн, які відносяться до забороненої категорії ввезення російських товарів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужби Київської митниці Держмитслужби.
“Два трактори київське підприємство намагалося завезти в Україну всупереч державній забороні на ввезення даної категорії російських товарів. На два нових восьмитонних трактора загальною вартістю 6,5 млн грн. підприємці надали сертифікати про походження, які не відповідають встановленим зразкам”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що в товаросупровідних документах значилося, що ці транспортні засоби виготовлені в Казахстані.
Проте під час їх огляду митники виявили ознаки — надписи та заводські таблички, які свідчили, що насправді заявлені до митного оформлення трактори моделі Versatile 2375 виготовлені в РФ.
Оскільки транспортні засоби переміщувалися на підставі документів, що містять неправдиві відомості щодо країни походження товарів, їх вилучено до винесення судом рішення у справі.
Київською митницею Держмитслужби складено протоколи про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України, санкції якої передбачають штраф у розмірі 100% вартості товару та його конфіскацію.
Нагадаємо, у морському порту “Південний”, що на Одещині, прикордонники виявили партію кокаїну, вагою в 53,4 кг. Його ховали в технічних порожнинах контейнера з еквадорськими бананами.