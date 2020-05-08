На таможне разоблачили аферу с российскими тракторами на сумму 6,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Киевское предприятие пыталось ввезти в Украину два российских трактора стоимостью 6,5 млн грн, которые относятся к запрещенной категории ввезения российских товаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.
"Два трактора киевское предприятие пыталось ввезти в Украину вопреки государственному запрету на ввоз данной категории российских товаров. На два новых восьмитонных трактора общей стоимостью 6,5 млн грн предприниматели предоставили сертификаты о происхождении, не соответствующие установленным образцам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в товаросопроводительных документах значилось, что эти транспортные средства изготовлены в Казахстане.
Однако во время их осмотра таможенники обнаружили признаки - надписи и заводские таблички, свидетельствующие, что на самом деле заявленные к таможенному оформлению трактора модели Versatile 2375 изготовлены в РФ.
Поскольку транспортные средства перемещались на основании документов, содержащих ложные сведения о стране происхождения товаров, их изъято до вынесения судом решения по делу.
Киевской таможней Гостаможслужбы составлено протоколы о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины, санкции которого предусматривают штраф в размере 100% стоимости товара и его конфискации.
Напомним, в морском порту "Южный", в Одесской области пограничники обнаружили партию кокаина весом в 53,4 кг. Его хоронили в технических полостях контейнера с эквадорскими бананами.