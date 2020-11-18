На митниці запобігли ввезенню в Україну російських цільнокатаних колес вартістю 33 тис. євро

"20 тонн колес цільнокатаних до залізничного рухомого складу, загальною вартістю 33 тисячі євро імпортувались київським підприємством згідно контракту, укладеному з компанією в Литві. Звідти ж товар і надійшов в Україну та був заявлений до митного оформлення в Київській митниці Держмитслужби", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час митного оформлення спрацювали ризики щодо підприємства-виробника.

"При проведенні митного огляду митники з’ясували, що зазначені колеса вироблені на металургійному заводі в Нижньогородській області РФ, що підтверджувалося як наявним маркуванням, так і наданими до митного оформлення документами", - зазначається в повідомленні.

Так, відповідно до Рішення РНБОУ до зазначеного заводу-виробника застосовуються економічні та інші обмежувальні санкції, зокрема повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань протягом трьох років.

"На цій підставі Київською митницею Держмитслужби імпортеру відмовлено в митному оформленні вантажу. Відповідно до Митного кодексу України, зазначений товар має бути заявлений в митний режим реекспорт та вивезений з митної території України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Київське підприємство намагалося завезти в Україну два російські трактори вартістю 6,5 млн грн, які відносяться до забороненої категорії ввезення російських товарів.