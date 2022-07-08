"За месяц поступает более тысячи заявок": как получить помощь в украинско-немецком гуманитарном фонде
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Украине продолжает работать украинско-немецкий гуманитарный фонд, который оказывает продуктовую помощь пострадавшим от боевых действий украинцам, передает УНН.
Детали
Обратившись в фонд за гуманитарной помощью, человек может получить коробку с продуктовым набором, а также вещи первой необходимости. Как правило, в продуктовый набор входят продукты длительного хранения: крупа, консервация, масло, средства гигиены и т.д. Система получения помощи такова: человек отправляет заявку на получение помощи в viber по телефону +380989438080 или в мессенджер Facebook-страницы фонда, далее волонтер обрабатывает заявку, вносит ее в базу и ставит в очередь на отправку помощи.
Цитата
"За месяц у нас более тысячи заявок, мы отдаем приоритет заявкам с Востока, особенно из зоны боевых действий. Таким заявителям отправляем помощь в первую очередь, ведь в любой момент доставка может сделать невозможной и человек останется без продуктов. Таких заявок у нас процентов 15. Но момент того, что волонтеров, которые обрабатывают заявки, всего двое, немного замедляет процедуру выдачи помощи. Поэтому мы с удовольствием приглашаем желающих присоединиться к нашей команде, чтобы сделать выдачу еще более быстрой", - говорит волонтер украинско-немецкого гуманитарного фонда Татьяна Михальчук.
Контекст
Украинско-немецкий гуманитарный фонд действует в Украине более 10 лет, его основал украинский правозащитник Артем Шамрай совместно с партнером из Германии Райнером Линдреном, что дает возможность фонду получать и передавать нуждающимся качественную гуманитарную помощь из Европы.
Добавим
У фонда есть сайт, где можно зарегистрироваться и присоединиться к команде для помощи нуждающихся.
Также можно следить за видеоотчетами работы фонда и постами полезных советов для вынужденных переселенцев на Facebook-странице фонда.