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"На місяць надходить більше тисячі заявок": як отримати допомогу в українсько-німецькому гуманітарному фонді

"На місяць надходить більше тисячі заявок": як отримати допомогу в українсько-німецькому гуманітарному фонді

Київ • УНН

 • 1243758 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. В Україні продовжує працювати українсько-німецький гуманітарний фонд, який надає продуктову допомогу постраждалим від бойових дій українцям, передає УНН.

Деталі

Звернувшись до фонду за гуманітарною допомогою, людина може отримати коробку з продуктовим набором, а також речі першої необхідності. Як правило, у продуктовий набір входять продукти тривалого зберігання: крупи, консервація, олія, засоби гігієни тощо. Система отримання допомоги така: людина надисалає заявку на отримання допомоги в viber за телефоном +380989438080 або в месенджер Facebook - сторінки фонду, далі волонтер обробляє заявку, вносить її в базу і ставить у чергу на відправку допомоги.

Цитата

"На місяць у нас більше тисячі заявок, ми віддаємо пріоритет заявкам зі Сходу, особливо із зони бойових дій. Таким заявникам відправляємо допомогу у першу чергу, адже в будь-який момент доставка може унеможливитися і людина залишиться без продуктів. Таких заявок у нас відсотків 15. Але момент того, що волонтерів, які обробляють заявки, всього двоє, трохи сповільнює процедуру видачі допомоги. Тому ми залюбки запрошуємо охочих приєднатися до нашої команди, щоб зробити видачу ще швидшою", - каже волонтер українсько-німецького гуманітарного фонду Тетяна Михальчук.

Контекст

Українсько-німецький гуманітарний фонд діє в Україні понад 10 років, його заснував український правозахисник Артем Шамрай спільно з партнером з Німеччини Райнером Ліндреном, що дає можливість фонду отримувати і передавати потребуючим якісну гуманітарну допомогу з Європи.

Додамо

У фонду є сайт, де можна зареєструватися і долучитися до команди з допомоги нужденним.

Також можна слідкувати за відеозвітами роботи фонду та за постами з корисними порадами для вимушених переселенців на Facebook-сторінці фонду.

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