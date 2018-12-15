Взрыв в Фастове: закончены поисково-спасательные работы

14 декабря в 9:20 в г. Фастов по ул. Садовая, 10 предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома (70 квартир, зарегистрировано 166 жителей) произошел взрыв без последующего горения.

“В результате взрыва погибли 2 и пострадал 1 человек. Взрывом разрушено угловую часть дома в пределах 4 и 5 подъездов с пятого по третий этажи. Из подъезда дома была проведена эвакуация 10 человек”, — указано в сообщении спасателей.

В ГСЧС также добавили, что: “В 00:26 15 декабря поисково-спасательные работы и разборка разрушенных строительных конструкций закончено. К проведению поисково-спасательных работ всего привлекалось 204 чел. и 42 ед. техники, в том числе от ГСЧС 100 чел. и 23 ед. техники. На базе Фастовского горвоенкомата развернуто и организовано круглосуточную работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации”.