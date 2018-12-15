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Вибух у Фастові: завершені пошуково-рятувальні роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Рятувальники завершили рятувальні роботи на місці вибуху у житловому будинку в місті Фастів Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Вибух у Фастові: завершені пошуково-рятувальні роботи

14 грудня о 09:20 у м. Фастів по вул. Садова, 10 попередньо в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку (70 квартир, зареєстровано 166 мешканців) стався вибух без послідуючого горіння.

Внаслідок вибуху загинуло 2 та постраждала 1 особа. Вибухом зруйновано кутову частину будинку в межах 4 та 5 під’їздів з п’ятого по третій поверхи. З під’їзду будинку було проведено евакуацію 10 осіб”, — вказано у повідомленні рятувальників.

У ДСНС також додали, що: “О 00:26 15 грудня пошуково-рятувальні роботи та розбирання зруйнованих будівельних конструкцій закінчено. До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучалося 204 чол. та 42 од. техніки, у тому числі від ДСНС 100 чол. та 23 од. техніки. На базі Фастівського міськвійськомату розгорнуто і організовано цілодобову роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації”.

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