На месте пожара в коллекторе в Киеве проводятся следственные действия - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сейчас в подземном коллекторе в Киеве, где вчера произошел пожар, проводятся следственные действия, чтобы выяснить причины возгорания. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Эксперты выясняют причины, как только выяснят, от того будем отталкиваться, какое будет уголовное производство", - рассказали в пресс-службе.
По данным полиции, данные о факте пожара, произошедшего в подземном коллекторе, на улице Жилянской, 85, были внесены в Журнал единого учета.
Как сообщал УНН, в ГосЧС заявили, что пожар не повлиял на электроснабжение в городе .