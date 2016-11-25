На месте пожара в коллекторе в Киеве проводятся следственные действия - полиция

"Эксперты выясняют причины, как только выяснят, от того будем отталкиваться, какое будет уголовное производство", - рассказали в пресс-службе.

По данным полиции, данные о факте пожара, произошедшего в подземном коллекторе, на улице Жилянской, 85, были внесены в Журнал единого учета.

Как сообщал УНН, в ГосЧС заявили, что пожар не повлиял на электроснабжение в городе .