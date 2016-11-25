На місці пожежі у колекторі в Києва проводяться слідчі дії - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Наразі у підземному колекторі у Києві, де вчора сталася пожежа, проводяться слідчі дії, щоб з’ясувати причини займання. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
"Експерти з’ясовують причини, як тільки з’ясують, від того будемо відштовхуватися, яке буде кримінальне впровадження", – розповіли в прес-службі.
За даними поліції, дані про факт пожежі, що сталася у підземному колекторі, що на вулиці Жилянській, 85, було внесено в Журнал єдиного обліку.
Як повідомляв УНН, у ДСНС заявили, що пожежа не вплинула на електропостачання у місті.