На місці пожежі у колекторі в Києва проводяться слідчі дії - поліція

"Експерти з’ясовують причини, як тільки з’ясують, від того будемо відштовхуватися, яке буде кримінальне впровадження", – розповіли в прес-службі.

За даними поліції, дані про факт пожежі, що сталася у підземному колекторі, що на вулиці Жилянській, 85, було внесено в Журнал єдиного обліку.

Як повідомляв УНН, у ДСНС заявили, що пожежа не вплинула на електропостачання у місті.