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На Городском кладбище столицы мест в колумбарии нет

На Городском кладбище столицы мест в колумбарии нет

Киев  •  УНН

 • 86148 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Места в колумбарии на Городском кладбище в Киеве закончились. Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета в ответ на запрос журналиста УНН.

"Всего в Киеве три колумбарии, которые расположены: Байковом кладбище мест (осталось - ред.) 879 ДОМ Лукьяновский заповедник (аллея почетных захоронений) - свободных 334 места, на Городском кладбище свободных мест не имеет", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона 9170 о внесении изменений в Закон Украины "О погребении и похоронном деле" о Национального военного мемориального комплекса.

Как сообщал УНН, по состоянию на конец прошлого года в перечень захоронений украинцев за рубежом, который формирует Украинский Институт национальной памяти, внесенные сведения о 525 захоронений, расположенных на территории 35 государств.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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