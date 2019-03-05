На Городском кладбище столицы мест в колумбарии нет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Места в колумбарии на Городском кладбище в Киеве закончились. Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета в ответ на запрос журналиста УНН.
"Всего в Киеве три колумбарии, которые расположены: Байковом кладбище мест (осталось - ред.) 879 ДОМ Лукьяновский заповедник (аллея почетных захоронений) - свободных 334 места, на Городском кладбище свободных мест не имеет", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона 9170 о внесении изменений в Закон Украины "О погребении и похоронном деле" о Национального военного мемориального комплекса.
Как сообщал УНН, по состоянию на конец прошлого года в перечень захоронений украинцев за рубежом, который формирует Украинский Институт национальной памяти, внесенные сведения о 525 захоронений, расположенных на территории 35 государств.