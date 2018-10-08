Кабмін пропонує створити Національний військовий меморіальний комплекс

У пояснювальній записці до законопроекту автори документу зазначають, що його метою є врегулювання питання щодо створення та функціонування Національного військового меморіального комплексу.

“Метою прийняття акта є внесення змін до Закону України „Про поховання та похоронну справу“ шляхом визначення терміну Національного військового меморіального комплексу, яке має бути створене з метою організації почесних поховань та перепоховань видатних борців за незалежність України, військовослужбовців, які загинули захищаючи Україну, ветеранів війни та військової служби, інших осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною”, — йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема зазначається, що:

орієнтовна вартість робіт з виконання благоустрою ділянки для проведення поховань (планування рельєфу, створення системи зрошення, влаштування газонного покриття) площею 1 га становить 700,00 тис грн.;

вартість спорудження вхідної групи з музейним комплексом, загальною площею 1000 кв. м становить 1 млн. 500 тис. грн.;

вартість спорудження адміністративно-господарського двоповерхового блоку (гараж, кімната обслуговуючого персоналу, адміністративні приміщення, котельня) загальною площею 1100 кв. м становить 10 млн. грн.;

вартість спорудження ритуальної будівлі загальною площею 700 кв. м становить 7 млн. грн.;

вартість будівництва одного погонного метра колумбарної стіни на 3 колумбарні ніші становить 30, 00 тис. грн.;

середня вартість поховання за даними органів місцевого самоврядування складає 4 тис. 385 грн.

Орієнтовна вартість робіт з виконання благоустрою ділянки 30 га становить 2,1 млн. грн.

“Разом з тим метою проекту акта насамперед є лише створення законодавчих підстав для існування Національного військового меморіального комплексу, як такого, що само по собі не потребує додаткового фінансування. Повний обсяг необхідних матеріальних та фінансових витрат для фінансово-економічного прогнозування будівництва та утримання меморіального комплексу, а також проведення процедури поховання буде розраховано після затвердження місця його розташування”, — резюмували автори законопроекту.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що восени Верховна Рада України зможе призначити міністра у справах ветеранів.