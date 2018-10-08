Кабмін пропонує створити Національний військовий меморіальний комплекс

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53618 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 100047 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 138385 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115120 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 107490 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113131 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137853 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75044 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83521 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176169 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.2 м/с
81 %
750 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 24431 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33482 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26260 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 24934 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 31209 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 138384 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137852 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176169 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515221 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594857 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4775 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 24934 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26260 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33482 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58776 перегляди
Актуальне
Кабмін пропонує створити Національний військовий меморіальний комплекс

Кабмін пропонує створити Національний військовий меморіальний комплекс

Київ • УНН

 • 7329 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано проект закону 9170 про внесення змін до Закону України “Про поховання та похоронну справу” щодо Національного військового меморіального комплексу з посиланням на сайт ВРУ передає УНН.

У пояснювальній записці до законопроекту автори документу зазначають, що його метою є врегулювання питання щодо створення та функціонування Національного військового меморіального комплексу.

“Метою прийняття акта є внесення змін до Закону України „Про поховання та похоронну справу“ шляхом визначення терміну Національного військового меморіального комплексу, яке має бути створене з метою організації почесних поховань та перепоховань видатних борців за незалежність України, військовослужбовців, які загинули захищаючи Україну, ветеранів війни та військової служби, інших осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною”, — йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема зазначається, що:

орієнтовна вартість робіт з виконання благоустрою ділянки для проведення поховань (планування рельєфу, створення системи зрошення, влаштування газонного покриття) площею 1 га становить 700,00 тис грн.;

вартість спорудження вхідної групи з музейним комплексом, загальною площею 1000 кв. м становить 1 млн. 500 тис. грн.;

вартість спорудження адміністративно-господарського двоповерхового блоку (гараж, кімната обслуговуючого персоналу, адміністративні приміщення, котельня) загальною площею 1100 кв. м становить 10 млн. грн.;

вартість спорудження ритуальної будівлі загальною площею 700 кв. м становить 7 млн. грн.;

вартість будівництва одного погонного метра колумбарної стіни на 3 колумбарні ніші становить 30, 00 тис. грн.;

середня вартість поховання за даними органів місцевого самоврядування складає 4 тис. 385 грн.

Орієнтовна вартість робіт з виконання благоустрою ділянки 30 га становить 2,1 млн. грн.

“Разом з тим метою проекту акта насамперед є лише створення законодавчих підстав для існування Національного військового меморіального комплексу, як такого, що само по собі не потребує додаткового фінансування. Повний обсяг необхідних матеріальних та фінансових витрат для фінансово-економічного прогнозування будівництва та утримання меморіального комплексу, а також проведення процедури поховання буде розраховано після затвердження місця його розташування”, — резюмували автори законопроекту.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що восени Верховна Рада України зможе призначити міністра у справах ветеранів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,444.40
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.40
Ethereum
$2,077.15