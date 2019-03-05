На Міському кладовищі столиці місць в колумбарії не має
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Місця в колумбарії на Міському кладовищі у Києві закінчилися. Про це повідомили у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради у відповідь на запит журналіста УНН.
"Загалом в Києві три колумбарії, які розташовані: Байковому кладовищі вільних місць (залишилося – ред. ) 879, ДІМ Лук'янівський заповідник (алея почесних поховань) – вільних 334 місця, на Міському кладовищі вільних місць не має", - йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, у парламенті зареєстровано проект закону 9170 про внесення змін до Закону України “Про поховання та похоронну справу” щодо Національного військового меморіального комплексу.
Як повідомляв УНН, станом на кінець минулого року до переліку поховань українців за кордоном, який формує Український Інститут національної пам’яті, внесені відомості про 525 поховань, які розміщені на території 35 держав.