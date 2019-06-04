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На миллион украинцев приходится более 7 тысяч платежных терминалов

На миллион украинцев приходится более 7 тысяч платежных терминалов

Киев  •  УНН

 • 18564 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Платежная инфраструктура в Украине расширяется. Количество платежных терминалов постоянно растет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную Национальным банком Украины.

С начала 2019 года сеть торговых платежных терминалов выросла на 4% до 289,6 тыс. штук, из которых 0,6 тыс. штук - это мобильные платежные терминалы (mPOS). В то же время 81% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивали возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на апрель 2019 года).

Общий показатель соотношения количества платежных терминалов численности постоянного населения Украины с начала года вырос на 3% и достиг 7,3 тыс. штук в 1 млн населения.

В региональном разрезе, по-прежнему наблюдается неравномерное распределение терминальной сети. Наименьшее количество платежных терминалов относительно количества населения прослеживается в Закарпатской (4 тыс. штук в 1 млн населения), Донецкой (3,1 тыс. штук в 1 млн населения) и Луганской (1,9 тыс. штук в 1 млн населения) областях. Доминируют по этому показателю город Киев (19,1 тыс. штук в 1 млн населения), Киевская (10,5 тыс. штук в 1 млн населения), Днепропетровская (9,9 тыс. штук в 1 млн населения) и Одесская (8 2 тыс. штук в 1 млн населения) области.

Напомним, за первые три месяца 2019 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 4% до 61,8 млн штук (из них 60% - это активные платежные карточки). В то же время количество бесконтактных активных платежных карт за этот период выросла на 15% до 4,5 млн штук.

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